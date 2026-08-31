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Газета.ру

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ApJL: ученые смоделировали появление планет в остатках древних сверхновых

ApJL: ученые смоделировали появление планет в остатках древних сверхновых

Международная группа астрофизиков, включая исследователей из российского Южного федерального университета, выяснила, что первые планеты с водой могли появиться уже через 100 млн лет после Большого взрыва.

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