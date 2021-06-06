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Варламов стал 3-й звездой матча с «Бостоном», отбив 28 бросков из 29

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 29 в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:1, 2-2) и был признан третьей звездой.

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