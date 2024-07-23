Жила в Китае и не смогла поступить в первый класс: 5 малоизвестных фактов о Алисе Тепляковой

А вы знали, что девочка говорит на трех языках? О девочке-вундеркинде Алисе Тепляковой впервые заговорили в 2021 году, когда она сначала получила аттестат об окончании 11-го класса, а затем стала самой юной студенткой МГУ.
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