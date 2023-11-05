5 самых неожиданных требований актеров "Властелина колец"

Вигго Мортенсен и сценарий Когда съемки начались, Арагорна играл актер Стюарт Таунсенд, однако Питер Джексон понял, что он будет выглядеть слишком молодо для следопыта, который в третьей части станет королем.
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