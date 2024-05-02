Как будут работать СДЭК, OZON, Wildberries на майские праздники 2024: график Ирэн ОрлонскаяПриближаясь к майским праздникам, компания «СДЭК» объявила о корректировках в графике работы своих пунктов самовывоза и услугах курьерской доставки.
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