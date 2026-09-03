Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Посещения зоны СВО, центр «ВОИН», инвестиции: интервью Трутнева на полях ВЭФ

Посещения зоны СВО, центр «ВОИН», инвестиции: интервью Трутнева на полях ВЭФ

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал в беседе со Zvezdanews о своих поездках в зону СВО и об отношении к прошлому нашей страны, о работе с центром «ВОИН» и о том, что для него в действительности означает «Дальневосточный гектар».

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