"Известия": внедрение навигационных пломб может привести к задержке грузов

Необходимость использования перевозчиками электронных навигационных пломб с 27 января 2025 года на территории России и Белоруссии может стать причиной задержки импортируемых и экспортируемых грузов и росте цен на товары.
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