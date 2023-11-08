© РИА Новости . Максим Богодвид Вадим Авва На прошлой неделе в Западной прессе почти одновременно вышли две примечательные публикации Первая – странная обложка журнала Time с печально уходящим в красную даль Зеленским.
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