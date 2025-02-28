Следователи нашли в доме актёра Хэкмена лекарства и календарь на 2025 год

В доме американского актера Юджина Хэкмена и его супруги, чьи тела были обнаружены ранее, были найдены лекарства, предположительно предназначенные для лечения щитовидной железы, а также календарь на 2025 год.
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