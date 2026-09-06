Глава Энергодара Пухов сообщил о раненых в результате атаки ВСУ на рынок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Энергодару в Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал глава населенного пункта Максим Пухов.
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