Марьяна Наумова: МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ РУССКИЙ МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ:

МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ РУССКИЙ МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ:"Я сам с Днепропетровской области. Когда в четырнадцатом в городе Новомосковск бандеры приехали ломать памятник Ленину, я защищал, потом попал в больницу, уехал в Крым, в Симферополе вступил в Народное ополчение.