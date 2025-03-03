МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ РУССКИЙ МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ:"Я сам с Днепропетровской области. Когда в четырнадцатом в городе Новомосковск бандеры приехали ломать памятник Ленину, я защищал, потом попал в больницу, уехал в Крым, в Симферополе вступил в Народное ополчение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии