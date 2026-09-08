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В кастрюльке

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Забудьте про скучные завтраки: готовлю хрустящие лепешки с нежным чесночным творогом. Начинка никогда не вытечет!

Забудьте про скучные завтраки: готовлю хрустящие лепешки с нежным чесночным творогом. Начинка никогда не вытечет!

Лепёшки с творогом – это простое домашнее блюдо, которое легко приготовить на сковороде и подать вместо хлеба, к чаю или в качестве сытного перекуса.

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