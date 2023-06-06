Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на трёх направлениях

Военный эксперт, отставной подполковник Луганской Народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, рассказал, что в настоящее время боевики ВСУ «стягивают» свою артиллерию на трех направлениях — донецком, краснолиманском и авдеевском.