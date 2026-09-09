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Новости Тамбова

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В Тамбовской области завершилось адресное информирование избирателей о выборах

В Тамбовской области завершилось адресное информирование избирателей о выборах

В Тамбовской области завершён проект «ИнформУИК». С 20 августа по 8 сентября члены участковых избирательных комиссий провели адресное информирование избирателей перед выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Тамбовскую областную Думу восьмого созыва.

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