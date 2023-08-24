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«Устали молчать». Бойцы обещали сами наказывать негодяев, избивающих ветеранов (справедливый самосуд в действии)

«Устали молчать». Бойцы обещали сами наказывать негодяев, избивающих ветеранов (справедливый самосуд в действии)

Вопиющие случаи в нашем государстве происходят один за другим. Они заставляют задуматься над тем, какие приоритеты в головах у людей.

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Комментарии
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Тим Ски
Если ссылаться на Библию:&quot;Иероним Стридонский, блж. (†420) Ст. 38-41 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два&quot;. Библия не призывает к насилию. Как-то так.
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2 час.
Тим Ски
Только срок получает.
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2 час.
Николай Егоров
Ну органы должны показать что они работают !
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2 час.

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