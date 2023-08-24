«Устали молчать». Бойцы обещали сами наказывать негодяев, избивающих ветеранов (справедливый самосуд в действии)

Тим Ски

Если ссылаться на Библию:"Иероним Стридонский, блж. (†420) Ст. 38-41 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два". Библия не призывает к насилию. Как-то так.