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Никас Сафронов не женится на своей девушке: «Чтобы через 5 лет разводиться и у меня пытались отсудить квартиру?»

Никас Сафронов не женится на своей девушке: «Чтобы через 5 лет разводиться и у меня пытались отсудить квартиру?»

Недавно художник признался, что состоит в отношениях. Пока Никас Сафронов не озвучивает имя избранницы, зато не скрывает, что делать ей предложение руки и сердца не торопится.

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