Отхватить крупный куш за счет обманутой пенсионерки мошенникам помешала сотрудница банка в Петрозаводске

В минувшую субботу наряд полиции вызвала сотрудница одного из отделений банка в Петрозаводске, которая обратила внимание на пожилую посетительницу, — та собиралась снять крупную сумму денег, при этом разговаривала по телефону.
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