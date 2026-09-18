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«Союз‑2» успешно стартовал с Плесецка с военным спутником

«Союз‑2» успешно стартовал с Плесецка с военным спутником

Ракета-носитель «Союз‑2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно стартовала с космодрома Плесецк.

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