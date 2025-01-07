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Украинские боевики, брошенные в контратаку в Курской области, призвали стрелять в военкомов: Карта специальной военной операции на Украине на 7 января 2025 года и анализ событий в мире

Украинские боевики, брошенные в контратаку в Курской области, призвали стрелять в военкомов: Карта специальной военной операции на Украине на 7 января 2025 года и анализ событий в мире

Украинские боевики, брошенные в контратаку в Курской области, призвали стрелять в военкомов: Карта специальной военной операции на Украине на 7 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваУкраинские боевики, брошенные в контратаку в Курской области, оказались в центре скандала, призвав стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

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