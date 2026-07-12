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Регионы России

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Зеленский объявил кадровые перестановки в силовых ведомствах и правительстве Украины

Зеленский объявил кадровые перестановки в силовых ведомствах и правительстве Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что эффективность работы руководителей правоохранительных структур напрямую влияет на внутреннюю стабильность, борьбу с коррупцией, контрабандой и диверсионными группами, особенно в условиях военного положения.

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