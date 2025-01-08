Bolsonaro Says Trump Invited Him to Inauguration

“Former Brazilian President Jair Bolsonaro claimed Wednesday that President-elect Trump invited him to attend the inauguration — but it may be difficult for Bolsonaro to attend amid his ongoing his legal turmoil,” Axios reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)