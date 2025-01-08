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Bolsonaro Says Trump Invited Him to Inauguration

“Former Brazilian President Jair Bolsonaro claimed Wednesday that President-elect Trump invited him to attend the inauguration — but it may be difficult for Bolsonaro to attend amid his ongoing his legal turmoil,” Axios reports.

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