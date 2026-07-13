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Халил Раунтри снялся с боя против Магомеда Анкалаева на турнире в Абу-Даби. Его заменит Богдан Гуськов

25 июля на турнире UFC в Абу-Даби экс-чемпион в полутяжелом весе Магомед Анкалаев проведет бой против Богдана Гуськова .

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