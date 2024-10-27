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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Snapdragon 8 Elite полностью поддерживает Linux — эмулировать ПК-игры будет значительн...

Snapdragon 8 Elite полностью поддерживает Linux — эмулировать ПК-игры будет значительн...

Snapdragon 8 Elite полностью поддерживает Linux — эмулировать ПК-игры будет значительно прощеКомпания Qualcomm официально подтвердила, что процессоры Snapdragon 8 Elite полностью поддерживают работу с Linux, и все необходимые патчи для ОС будут опубликованы уже в ближайшее время.

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