Snapdragon 8 Elite полностью поддерживает Linux — эмулировать ПК-игры будет значительн...

Snapdragon 8 Elite полностью поддерживает Linux — эмулировать ПК-игры будет значительно прощеКомпания Qualcomm официально подтвердила, что процессоры Snapdragon 8 Elite полностью поддерживают работу с Linux, и все необходимые патчи для ОС будут опубликованы уже в ближайшее время.