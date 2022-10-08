ГлагоL

22 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nazim Ярмагомедов
    В его бытность президентом и премьером я не очень доверял ему(был слишком мягок и либералом). Но жизнь учит, и его то...Медведев призвал ...
  • Сергей Пархоменко
    Еще одна дура, там абсолютно не с кем разговаривать....!Матвиенко предлож...
  • Владимир Елохин
    Обычно переговоры просит слабая сторона конфликта . Вот и думаем ............Матвиенко предлож...

Писатель Глуховский и рэпер Oxxxymiron признаны иноагентами

Писатель Глуховский и рэпер Oxxxymiron признаны иноагентами

Глуховского еще летом объявили в розыск.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Минюст России включил писателя Дмитрия Глуховского в реестр СМИ-иноагентов, рэпер Мирон Фёдоров, более известный как Oxxxymiron, пополнил список физлиц-иноагентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх