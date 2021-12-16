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Полицейские и общественники в Оренбургской области приняли участие в акции «Засветись!»

Полицейские и общественники в Оренбургской области приняли участие в акции «Засветись!»

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Новосергиевскому району Тухватулина Карина совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Новосергиевскому району Даутовым Зайнитдином провели акцию «Засветись!» с учениками МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1».

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