Полицейские и общественники в Оренбургской области приняли участие в акции «Засветись!»

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Новосергиевскому району Тухватулина Карина совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Новосергиевскому району Даутовым Зайнитдином провели акцию «Засветись!» с учениками МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1».