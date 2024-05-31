Магазин игрушек из Екатеринбурга стал лучшим в России

Супермаркет игрушек, товаров для детей, будущих мам и новорожденных «Большой детский» победил в номинации «Лучший магазин» престижного ежегодного конкурса «Торговля России», организатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
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