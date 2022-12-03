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Благотворительный фонд «Мамино сердце» продолжает дарить детям сказку

Благотворительный фонд «Мамино сердце» продолжает дарить детям сказку

1 декабря благотворительный фонд «Мамино сердце» открыл серию предновогодних акций для своих подопечных – вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и Украины, проживающих в рязанских пунктах временного размещения (ПВР), и семей мобилизованных граждан.

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