Благотворительный фонд «Мамино сердце» продолжает дарить детям сказку

1 декабря благотворительный фонд «Мамино сердце» открыл серию предновогодних акций для своих подопечных – вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР и Украины, проживающих в рязанских пунктах временного размещения (ПВР), и семей мобилизованных граждан.