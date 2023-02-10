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«Финикс» объявил о переходе в команду Кевина Дюрэнта

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (34 года, 208 см) официально перешел в «Финикс» в результате крупного обмена с «Бруклином».

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