Россиян защитят от кибермошенников. Что нужно знать

Федеральный закон, направленный на борьбу с мошенничеством в интернете, вступает в силу с 1 июня. Он меняет порядок смены пароля на «Госуслугах» и ограничивает возможность передачи сим-карты другим лицам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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