Чернышенко: чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Запускать чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время не планируют. Об этом вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
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