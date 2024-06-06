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  • Ольга Виноградова
    Для Байдена порядочности не хватило , всю разобрали более молодые .Байден назвал Пут...
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  • epobedimski
    Идиот!Байден назвал Пут...

Чернышенко: чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Чернышенко: чартерных рейсов на Хайнань из России в ближайшее время не будет

Запускать чартерные рейсы на Хайнань из России в ближайшее время не планируют. Об этом вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко рассказал РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

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