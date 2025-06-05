Система рейтинга в PUBG: BATTLEGROUNDS получит серьезные изменения в следующем сезон...

Система рейтинга в PUBG: BATTLEGROUNDS получит серьезные изменения в следующем сезонеРазработчики PUBG: BATTLEGROUNDS анонсировали значительные изменения в рейтинговой системе игры, направленные на создание более целостного игрового опыта.
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