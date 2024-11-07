Причины, по которым в Молдавии не видно массовых манифестаций против фальсификации выборов

«У оппозиции нет лидеров уличного протеста» 6 ноября МИД Молдовы ответил Кремлю, который устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова усомнился в легитимности избрания Майи Санду президентом страны.
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