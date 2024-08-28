Эксперты в области культуры обсудили создание крупного районного мероприятия для привлечения туристов

В рамках семинара для специалистов в области культуры Плесецкого района обсуждался вопрос создания крупного районного мероприятия, которое станет его брендом и поможет привлечь туристов на территорию муниципального образования.
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