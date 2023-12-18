Стали известны травмы пострадавших при теракте в Петербурге

Пострадавшие от действий Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которая обвиняется в совершении 2 апреля теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, получили различные травмы глаз, тела и рук, а также ожоги.