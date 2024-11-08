История и археология: Единственная первая леди США, которую видели обнаженной избиратели: Как третья жена Трампа заставила его забыть о любовных похождениях

Выступая с речью перед избирателями после победы в президентской гонке 2024 года, Дональд Трамп, не дожидаясь официального вступления в должность, назвал свою жену Меланию Трамп первой леди и сердечно поблагодарил её за поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии