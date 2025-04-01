Многополярный круг: кого РФ привлекает к созданию системы безопасности в Евразии

Россия привлекает страны БРИКС и ШОС к выстраиванию новой архитектуры евразийской безопасности. Москва уже не раз отмечала, что евро-атлантическая концепция претерпела крах, поэтому необходимость формирования новой системы очевидна.
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