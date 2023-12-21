Глава Аргентины Милей подписал указ о мерах по либерализации экономики

Аргентинский лидер Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. В скором времени их должны одобрить члены парламента, подчеркнул президент страны в рамках своего последнего обращения к гражданам Аргентины.
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