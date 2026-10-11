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Отец Жанны Фриске объяснил, что достанется Платону: «фига с маслом, а не квартира»

Отец Жанны Фриске объяснил, что достанется Платону: «фига с маслом, а не квартира»

На Первом канале вышел спецвыпуск «Сегодня вечером» — посвящённый Жанне Фриске. За столом — её отец Владимир, сестра Наталья и мама Ольга, рядом — подруга певицы Ольга Орлова.

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