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Будут ли в 2027 году удерживать комиссию за доставку пенсии в России

Будут ли в 2027 году удерживать комиссию за доставку пенсии в России

Будут ли в 2027 году удерживать комиссию за доставку пенсии разъяснили в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев прокомментировал ситуацию в ходе недавнего выступления в Госдуме.

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