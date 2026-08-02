В Республике Татарстан местный житель признан виновным в убийстве родственника

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 39-летнего жителя Кайбицкого района, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)