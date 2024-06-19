В Большом Садовом пруду спасли уставшего пловца

В ходе планового патрулирования спасателями станции «Академическая» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в акватории Большого Садового пруда в 20 м от берега был замечен тяжело плывущий, периодически скрывающийся под водой мужчина.
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