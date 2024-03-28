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Мир после ядерной войны

Мир после ядерной войны

Как и все, я гоню от себя мысли о третьей мировой войне. Но с ужасом понимаю, что мир находится в полшаге от нее — слишком много поставлено на карту и у нас, и у них.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Конечно, получится. С чего кто-то решил, что Третья Мировая -это непременно ядерная? Это придумали те, для кого конечная точка Второй Мировой (Хиросима и Нагасаки) должна была непременно стать  точкой начала Третьей.  На  самом деле Третья Мировая уже идет и закончится Мировым Финансовым Кризисом. Потому что дело не в том,  чем ЗАКОНЧИЛОСЬ (тем более, что Япония капитулировала не после американского удара), а в том, в чьих руках находится кнопка нанесения эксклюзивного удара. Тогда в руках США эксклюзивом была атомная бомба, сейчас - кнопка Бреттон-Вудской системы.
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