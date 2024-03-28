Мир после ядерной войны

Natalija Osminina

Конечно, получится. С чего кто-то решил, что Третья Мировая -это непременно ядерная? Это придумали те, для кого конечная точка Второй Мировой (Хиросима и Нагасаки) должна была непременно стать точкой начала Третьей. На самом деле Третья Мировая уже идет и закончится Мировым Финансовым Кризисом. Потому что дело не в том, чем ЗАКОНЧИЛОСЬ (тем более, что Япония капитулировала не после американского удара), а в том, в чьих руках находится кнопка нанесения эксклюзивного удара. Тогда в руках США эксклюзивом была атомная бомба, сейчас - кнопка Бреттон-Вудской системы.