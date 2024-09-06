Песков заявил о необходимости цензуры в СМИ в нынешних реалиях

Свобода информации, все-таки должна быть, «если выйти из этого периода острого воспаления», подчеркнул онПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничивать распространение информации нельзя, но цензура необходима в нынешних условиях.
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