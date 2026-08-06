Почему в доме нет свежести: 5 работающих способов устранить запахи, а не замаскировать их

Невидимая завеса: почему чистота не пахнет свежестью Бывало ли у вас такое: возвращаешься после долгого отсутствия, переступаешь порог собственной квартиры и вдруг отчетливо понимаешь — воздух спертый, тяжелый, будто пространство давно не дышало.