Ключевым фактором удорожания стали резкие скачки цен на авиационный керосин, который традиционно составляет 30–40% всех затрат авиакомпаний.
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