ВСУ назвали по-прежнему беззащитными против одного типа российского оружия

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи линии боевого соприкосновения по-прежнему остаются беззащитными против одного типа оружия Вооруженных сил (ВС) России — дронов с управлением через оптоволоконный кабель.
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