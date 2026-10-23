Работа по созданию перспективного транспортного космического корабля (ПТК, ранее известного как «Федерация» и «Орел») продолжается, сообщил ТАСС генеральный конструктор — заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Колоссальные запа...
- ДВ Российская плита ...
- Переговоры: Кая К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым