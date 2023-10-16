Умер раздавший все свое состояние сооснователь Duty Free

В США скончался миллиардер и сооснователь сети магазинов Duty Free Shoppers Чарльз Фини. На момент смерти бизнесмену, который известен тем, что раздал почти все свое состояние на благотворительность, было 92 лет.
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