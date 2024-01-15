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Wildberries не может найти 16 сотрудников после пожара на складе

Wildberries не может найти 16 сотрудников после пожара на складе

В официальном заявлении пресс-службы Wildberries говорится о текущих усилиях по установлению местонахождения 16 сотрудников компании, находившихся на складе в Санкт-Петербурге во время возникновения пожара.

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