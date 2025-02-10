Эксперты назвали главные угрозы для детей в интернете

Кража личных данных, деструктивные сообщества и мошеннические манипуляции вокруг политических тем, а также кибербуллинг стали главными угрозами для несовершеннолетних в соцсетях, рассказали «Известиям» эксперты центра «Безопасность 2.
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